* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 07:48 — REGNUM *Талибы — (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Сто дней назад силы талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вошли в Кабул. После 20 лет борьбы с правительством и иностранными силами в Афганистане группировка возродила свой «Исламский Эмират», который был свергнут во время вторжения под руководством США в октябре 2001 года. В этой статье BBC — краткий обзор того, что произошло в Афганистане за эти 100 дней.

Силы Талибана (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вошли в Кабул за две недели до крайнего срока, установленного президентом США Джо Байденом для полного вывода американских войск из Афганистана.

Утром в воскресенье, 15 августа, боевики Талибана (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вошли в Кабул с нескольких направлений без малейшего сопротивления.

За день до этого (в субботу) было опубликовано последнее видеообращение тогдашнего президента Мохаммада Ашрафа Гани о безопасности Кабула.

В воскресенье вечером, однако, распространились новости о побеге Гани. Абдулла Абдулла заявил в видео, размещенном на своей официальной странице в Facebook, что Гани, «бывший президент», покинул страну.

В тот же день телеканал «Аль-Джазира» в прямом эфире транслировал кадры из президентского дворца в Кабуле, на которых участники движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) занимают цитадель и берут ее под свой контроль после того, как Гани бежал за границу.

Представитель Талибана (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявил, что они вошли в столицу, чтобы «обеспечить безопасность» и что «жизнь и имущество людей в безопасности».

В долине Панджшера и части уезда Андараб талибы столкнулись с сопротивлением после оккупации Афганистана. Ахмад Масуд, ряд официальных лиц и часть сил бывшего правительства сформировали «Фронт национального сопротивления». Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ) смог войти в Панджшер примерно через две недели после захвата Кабула.

Афганистан стал для Америки хуже Вьетнама

В понедельник, 16 августа, сотрудники западных посольств на вертолете покинули Зеленую зону Кабула. Посольство США в Кабуле было эвакуировано, флаг США был спущен с посольства, а сотрудники посольства были доставлены по воздуху в аэропорт Кабула.

Некоторые сравнивали изображения сотрудников посольства, улетающих на вертолете, с падением Сайгона, столицы Южного Вьетнама, и вертолета, пролетающего над посольством США, но Блинкен сказал, что это сравнение неверно.

17 августа, через два дня после того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль Кабул, пресс-секретарь движения Забихулла Муджахид впервые появился на пресс-конференции в Кабуле.

Несколько дней спустя беглый президент Мохаммад Ашраф Гани заявил в видео, размещенном в Facebook, что он решил покинуть страну, чтобы «предотвратить кровопролитие». Он назвал «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) победителем и сказал, что теперь они несут ответственность за защиту «самоуважения, богатства и чести» афганского народа.

Шесть тысяч американских военнослужащих и около тысячи военнослужащих НАТО прикрывали начавшуюся в аэропорту Кабула эвакуацию.

«Чем раньше мы завершим эту миссию, тем лучше», — сказал президент США Джо Байден, который не продлил крайний срок 31 августа, несмотря на многочисленные просьбы. Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также выступил против продления крайнего срока после 31-го числа для полного вывода войск США.

США и западные страны заявили, что к 30 августа они эвакуировали по воздуху около 124 тысяч человек.

Днем позже талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявили о своем намерении вновь открыть кабульский аэропорт.

Спецслужбы США предсказывали падение афганского правительства через несколько месяцев после ухода США. Позднее Энтони Блинкен сказал, что ни одна спецслужба США не предвидела столь скорого падения Кабула.

Пока афганская правительственная делегация ожидала в Дохе начала мирных переговоров с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), силы талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) активизировали атаки на провинции, а затем заняли крупные города, взяв под контроль пункты пересечения границы.

Несмотря на окончание войны между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и правительственными и иностранными силами, ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продолжает свои атаки в Афганистане.

Первый взрыв произошел во вторую неделю контроля талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) (27 августа) возле аэропорта Кабула, когда тысячи афганцев пытались проникнуть в аэропорт, чтобы вылететь в Европу или США. Около 200 человек погибли в результате теракта, ответственность за который взял на себя «Вилаят Хорасан» («Вилаят Хорасан» — отделение ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), действующее в Афганистане и в Пакистане — прим.).

За последние 100 дней ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) осуществило еще несколько смертоносных атак, в основном на шиитские мечети в Афганистане.

Протестное движение афганских женщин

Через несколько дней после того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль Афганистан, женщины устроили крупномасштабные демонстрации в различных афганских городах в сопровождении мужчин.

Демонстрации несколько раз перерастали в акты насилия, в том числе в результате обстрела талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) двух демонстрантов в Герате.

Однако количество протестов уменьшилось после того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявили вне закона любые демонстрации без согласования с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Ряд журналистов также подверглись насилию во время недавних акций протеста.

Правительство Талибана (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявило, что университеты в Афганистане должны быть разделены по половому признаку, и будет введено обязательное ношение исламской одежды.

В заявлении талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) от 21 ноября женщинам было запрещено появляться в телесериалах, а женщинам-исполнительницам было велено носить «исламское покрывало».

Многие средние школы для девочек по-прежнему закрыты, государственные университеты закрыты, а сотрудницы-женщины в большинстве министерств не могут вернуться на работу.

Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ) назначил исполняющего обязанности премьер-министра

Во вторник (7 сентября) талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявили о создании временного кабинета министров с Мохаммадом Хасаном Ахундом в качестве премьер-министра. Члены кабинета талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в основном являются фигурами предыдущего режима 90-х годов и новыми полевыми командирами.

Среди министров кабинета талибов — Сираджуддин Хаккани, министр внутренних дел движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который «разыскивается на самом высоком уровне» спецслужбами США. Сайт ФБР недавно увеличил премию за «информацию, ведущую к его аресту» с 5 до 10 миллионов долларов.

Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ) проигнорировал призыв к инклюзивному правительству, утверждая, что нынешнее правительство Талибана (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и есть инклюзивное правительство.

Пока ни одна страна не признала правительство «Исламского Эмирата».

Региональные усилия по взаимодействию с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

20 октября начался Московский саммит между представителями талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и представителей десяти стран, включая Россию, Китай, Иран, Индию и Пакистан. Однако США на встрече не присутствовали. На встрече глава МИД России призвал оказать Афганистану международную гуманитарную помощь.

27 октября на встрече министров иностранных дел соседних с Афганистаном стран и России, в Тегеране, было опубликовано заявление, в котором подчеркивалось, что «всеобъемлющая политическая структура с участием всех этнических групп является единственным решением проблем Афганистана».

19 ноября саммит Пакистана, Китая, России и США «Тройка Плюс» собрался в Исламабаде, и его участники выступили с заявлением, в котором призвали Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ) создать инклюзивное правительство и «равные права для женщин и девочек».

На полях встречи представители стран также встретились с высокопоставленными представителями Талибана (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Однако министр иностранных дел Талибана (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Амир Хан Моттакизаявил в Исламабаде: «Международное сообщество хочет, чтобы мы сформировали инклюзивное правительство — наш нынешний кабинет выполнил это требование — у нас есть представители всех национальностей».

Представители США, Великобритании и европейских стран также поддержали взаимодействие с правительством талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но подчеркнули, что не признают их правительство в ближайшее время.

За последние 100 дней правительство Талибана (организация, деятельность которой запрещена в РФ) издало инструкции по различным вопросам, включая СМИ и образование, что вызвало широкий резонанс.

Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявил, что талибская (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «Исламская армия» будет создана за «два года».

С тех пор, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль Афганистан, официальные лица некоторых стран региона прибыли в Кабул, чтобы встретиться с представителями движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Пакистан, Китай, Россия и Иран контактируют с официальными лицами Талибана (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Рост бедности и финансовый кризис

Международный валютный фонд (МВФ) заявил, что в этом году экономика Афганистана сократится до 30%. «Теперь гуманитарный кризис в Афганистане превзошел войну в Йемене».

Между тем агентства ООН, в том числе Мировая продовольственная программа, предупредили, что грядущей зимой миллионы афганцев столкнутся с голодом, если не будут приняты немедленные меры.

Чтобы укрепить национальную валюту, правительство Талибана (организация, деятельность которой запрещена в РФ) запретило использование иностранной валюты в Афганистане и пытается возобновить торговлю со странами региона, особенно с Пакистаном, Китаем и Ираном.

Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ) неоднократно требовал от США около 10 миллиардов долларов афганских валютных активов.

Организация Объединенных Наций призвала к немедленным действиям по защите банков Афганистана, предупредив, что кризис ликвидности в стране может привести к «крупному краху» банковской системы «в следующие несколько месяцев».

Фермеры в провинции Гильменд рассказывают Би-би-си, что у них нет другого выбора, кроме как «производить опиум», чтобы прокормить свои голодные семьи.