Москва, 24 ноября, 2021, 07:40 — ИА Регнум. Заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин 23 ноября провёл переговоры с личным представителем президента Республики Конго по стратегическим вопросам и международным переговорам Франсуазой Жоли. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Республика Конго

пресс-служба Минобороны РФ «В ходе встречи обсуждались вопросы военного и военно-технического сотрудничества. Кроме того, состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной безопасности на Африканском континенте».

В ходе встречи, которая прошла «в тёплой и доброжелательной обстановке», стороны подтвердили взаимный настрой на дальнейшее укрепление «традиционно дружественных российско-конголезских отношений».

Как сообщало ИА REGNUM, на полях международной конференции по Ливии в Париже прошли переговоры российского министра иностранных дел Сергея Лаврова с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо.