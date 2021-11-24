Владивосток, 24 ноября, 2021, 07:42 — ИА Регнум. В Приморье за минувшие сутки установлен новый рекорд по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом — 439, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

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На 24 ноября в регионе с начала эпидемии коронавируса зарегистрировано 85 293 носителя SARS-CoV-2, выздоровели 73 818 из них (+315 за сутки), не справились с болезнью 1373 пациента (+7 за сутки).

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Как сообщало ИА REGNUM, ситуация с распространением коронавируса в Якутии немного улучшилась, но это не повод расслабляться. Об этом заявил глава региона Айсен Николаев, комментируя обстановку по COVID-19 в регионе. Он призвал воспользоваться этой стабилизацией, усилив соблюдение ограничений и ускорив темпы вакцинации.