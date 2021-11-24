Тегеран, 24 ноября, 2021, 08:09 — ИА Регнум. 23 ноября президент Ирана Ибрагим Раиси призвал к дальнейшему сотрудничеству между Тегераном и Амстердамом по вопросам торговли, инвестиций и охраны окружающей среды. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Президент Раиси сделал эти замечания на встрече, состоявшейся с новым послом Нидерландов в Тегеране Фрэнком Молленом. В ходе беседы Моллен представил свои верительные грамоты президенту Ирана.

Как отметил иранский президент, между Ираном и Нидерландами существуют давние отношения. Он подчеркнул, что такие страны с глубоко укоренившейся историей, как Нидерланды, должны оставаться независимыми и не подвергаться влиянию гегемонистских движений.

Ссылаясь на существование сотен мечетей в Нидерландах, президент сообщил, что уважение прав мусульман может привести к развитию культурного диалога между двумя цивилизациями.

Со своей стороны, Фрэнк Моллен заявил, что отношения между двумя странами имеют четырехсотлетнюю историю, при этом Иран всегда являлся важным торговым партнером для Нидерландов.