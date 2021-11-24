Тегеран, , 07:33 — REGNUM 23 ноября посол Ирана в Анкаре заявил, что Исламская Республика Иран приветствует предложение Турции о создании формата 3+3 для урегулирования кризиса в Закавказье. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Мохаммад Фаразманд заявил в интервью агентству IRNA, что Иран приветствует предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о создании формата 3+3, состоящего из трех государств Закавказья (Азербайджанской Республики, Армении и Грузии), а также Ирана, России и Турции.

Он отметил, что поддержка Ираном данной инициативы была подтверждена бывшим министром иностранных дел Мохаммадом Джавадом Зарифом в ходе регионального турне в прошлом году.

«Эта инициатива поможет региону решить проблемы, минимизировать очаги напряженности, расширить сотрудничество и создать мощный регион за счет синергии между соседними государствами», — заявил дипломат.

Далее Фаразманд сообщил, что в настоящий момент существует высокий уровень коллективной решимости заинтересованных стран в реализации формата 3+3 или 3+2.

По словам иранского представителя, Исламская Республика, как страна, имеющая хорошие связи со всеми государствами в рамках вышеупомянутого формата, стремится реализовать эту инициативу и считает, что она может открыть широкие горизонты политического, торгово-экономического и транспортного сотрудничества для стран региона.