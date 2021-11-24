Новосибирск, 24 ноября, 2021, 05:00 — ИА Регнум. В Новосибирске завершено строительство девяти долгостроев. До конца года планируется ввести в эксплуатацию шесть, ещё четыре — в высокой степени готовности. Такие данные привели в мэрии города.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Долгострой

«В едином реестре Министерства строительства в Новосибирске числится 63 проблемных жилых объекта. Девять домов из этого числа ввели в эксплуатацию в этом году, по шести ведётся работа и ещё четыре находятся в высокой степени готовности. Итого — почти 20 домов. То есть в 2021 году решится судьба трети из существующих проблемных объектов. Это существенный шаг вперёд», — прокомментировал мэр Анатолий Локоть.

Так, в 2021 году ввели в эксплуатацию дома по следующим адресам: ул. Хилокская, 1б; ул. Тульская, 80; ул. Тульская, 82; ул. Дуси Ковальчук, 238; ул. Декабристов, 10; ул. Кавалерийская, 3/1; ул. Русская, 38/2; ул. Коммунстроевская, 161 и ул. Чукотская, 1. По двум из шести, которые планируется ввести также в текущем году, ведётся проверка — бульвар Молодёжи, 15 и ул. Семьи Шамшиных, 93. В высокой степени готовности долгострои на ул. Родниковой, 24; ул. Бориса Богаткова, 201; ул. Есенина, 65 и ул. Зорге, 279.