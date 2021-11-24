Берлин, 24 ноября, 2021, 04:36 — ИА Регнум. Немецкая партия «Союз-90"/"Зелёные», которая выступала противником строительства газопровода «Северный поток — 2», заявила о неприемлемости новых санкций США по этому проекту. Об этом 23 ноября сообщило агентство Reuters.

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«Новые санкции США неприемлемы даже для противников «Северного потока — 2», — сказал эксперт «зелёных» по внешнеполитическим вопросам Омид Нурипур.

Он добавил, что политическая сила, которую он представляет, всегда боролась против трубопровода, но сейчас не может «понять, какой дружбы добиваются США, когда к друзьям применяются санкции, если они ведут дела с третьими сторонами».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 23 ноября минфин США ввёл санкции против компании Transadria, зарегистрированной на Кипре, и судна Marlin, которое ходит под российским флагом, за их причастность к «Северному потоку — 2».