Киев, 24 ноября, 2021, 04:30 — ИА Регнум. Данными разведслужб о якобы скоплении российских войск возле украинской границы обменялись Украина, США и Великобритания. Об этом 23 ноября сообщила пресс-служба минобороны Украины.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Русофобия

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Пресс-служба военного ведомства приводит слова главы минобороны Украины Алексея Резникова о его встречах с министрами обороны Великобритании Беном Уоллесом и США Ллойдом Остином. По словам Резникова, в ходе беседы главы минобороны трёх стран сравнили факты, полученные разведслужбами и сделали необходимые выводы.

Как пояснил Резников, он получил «очень важные сигналы от партнёров» о том, что Украина не останется наедине с возникшей ситуацией.

«Партнёры начали серьезные консультации с другими государствами — членами Евросоюза и НАТО. Реакция будет очень жёсткой — об этом уже предупреждён непосредственно глава Кремля — во время визита в Россию серьёзного должностного лица США», — пояснил глава минобороны Украины.

В свою очередь, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя сообщал, что никакой напряжённости на украинско-российской границе нет, войска РФ передвигаются исключительно по своей территории.

В пресс-бюро Службы внешней разведки РФ уточнили, что согласно поступающим данным, Госдеп США распространяет среди союзников заведомо ложную информацию о якобы концентрации на территории России вооружённых сил для последующего вторжения на Украину.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что пресс-секретарь президента РФ опроверг слухи о якобы готовящейся военной агрессии России в отношении Украины.