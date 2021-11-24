В Якутии снизилось количество тяжёлых пациентов с COVID-19
Якутск, 24 ноября, 2021, 04:26 — ИА Регнум. Ситуация с распространением коронавируса в Якутии немного улучшилась, но это не повод расслабляться. Об этом заявил глава региона Айсен Николаев, комментируя обстановку по COVID-19 в регионе. Он призвал воспользоваться этой стабилизацией, усилив соблюдение ограничений и ускорив темпы вакцинации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 ноября в пресс-службе правительства республики.
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Уровень заболеваемости коронавирусом в регионе за прошедшие три недели в сравнении с предыдущим аналогичным периодом снизился на 14,5%. Тем не менее продолжают также часто заболевать якутяне старше 60 лет, подчеркнул глава республики.
Уменьшилось количество пациентов в тяжёлом состоянии. В реанимации находятся 118 больных, 28 из них — на ИВЛ.
Как сообщало ИА REGNUM, за выходные дни от инфекции погибли 22 жителя Якутии. Заместитель председателя правительства республики Ольга Балабкина охарактеризовала ситуацию с COVID-19 в регионе как напряжённую. Она обратила внимание на появление случаев, связанных с детской заболеваемостью, и призвала соблюдать санитарно-эпидемические правила в детских образовательных учреждениях.