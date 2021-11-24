Якутск, 24 ноября, 2021, 04:26 — ИА Регнум. Ситуация с распространением коронавируса в Якутии немного улучшилась, но это не повод расслабляться. Об этом заявил глава региона Айсен Николаев, комментируя обстановку по COVID-19 в регионе. Он призвал воспользоваться этой стабилизацией, усилив соблюдение ограничений и ускорив темпы вакцинации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 ноября в пресс-службе правительства республики.

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Уровень заболеваемости коронавирусом в регионе за прошедшие три недели в сравнении с предыдущим аналогичным периодом снизился на 14,5%. Тем не менее продолжают также часто заболевать якутяне старше 60 лет, подчеркнул глава республики.

Уменьшилось количество пациентов в тяжёлом состоянии. В реанимации находятся 118 больных, 28 из них — на ИВЛ.

«Мы сейчас видим некоторое снижение заболеваемости, что, безусловно, хорошо, но это не повод расслабляться. Наоборот, воспользовавшись периодом затишья, мы должны усилить контроль над соблюдением действующих ограничительных мер, ускорить темпы прививочной кампании, заняться вопросами обеспечения лекарственными препаратами и кислородом», — подчеркнул Айсен Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, за выходные дни от инфекции погибли 22 жителя Якутии. Заместитель председателя правительства республики Ольга Балабкина охарактеризовала ситуацию с COVID-19 в регионе как напряжённую. Она обратила внимание на появление случаев, связанных с детской заболеваемостью, и призвала соблюдать санитарно-эпидемические правила в детских образовательных учреждениях.