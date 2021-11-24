* запрещённая в России организация

Хабаровск, 24 ноября, 2021, 03:06 — ИА Регнум. Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала в Хабаровске иностранного гражданина, который причастен к финансированию террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 24 ноября сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

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«Сотрудниками УФСБ России по Хабаровскому краю задержан 26-летний выходец одной из среднеазиатских республик, причастный к совершению преступлений, предусмотренных частью 1.1 статьи 205.1 УК РФ (Содействие террористической деятельности)», — говорится в сообщении.

В правоохранительном ведомстве добавили, что мужчина добровольно переводил деньги на нужды одной из структур «ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Кроме того, уголовные дела возбуждены в отношении четырёх других иностранцев, которые знали о совершаемом преступлении, но не сообщили о нём в правоохранительные органы.

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