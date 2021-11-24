Шанлыурфа, Турция, , 03:00 — REGNUM Не менее 14 человек, включая нескольких детей, пострадали в результате столкновения эвакуатора и микроавтобуса в провинции Шанлыурфа на востоке Турции. Об этом 24 ноября передает телеканал Habertürk.

Трасса Sherman Tan

ДТП произошло на автотрассе, которая соединяет города Шанлыурфа и Акчакале. По предварительной информации, эвакуатор врезался в микроавтобус сзади, после чего транспортные средства съехали с дороги и свалились в канаву. Все пострадавшие доставлены в больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября в Болгарии произошло ДТП с участием туристического автобуса, который съехал в кювет, а затем упал на бок и загорелся. В результате происшествия погибли по меньшей мере 46 человек, в том числе дети. Руководитель национальной службы расследований Болгарии Борислав Сарафов заявил, что в автобусе произошел взрыв.

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