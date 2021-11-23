Вашингтон, 23 ноября, 2021, 23:45 — ИА Регнум. США могут в ближайшие несколько дней снова провести консультации со своими сателлитами по НАТО, посвященные Украине, заявил 23 ноября на брифинге официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Помощь от США

По его словам, Вашингтон намерен по различным каналам подтверждать незыблемость по вопросу суверенитета Украины.

«Мы используем различные каналы, чтобы подтвердить европейским союзникам, Украине и России незыблемость нашей приверженности суверенитету и территориальной целостности Украины», — сообщил он.

«Мы используем любые возможности, в том числе многосторонние форматы, которые могут пройти в ближайшие дни, в том числе, возможно, с НАТО, чтобы поделиться нашей озабоченностью и сверить часы с союзниками по альянсу», — пояснил Прайс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Госдепа заявил о непрерывных консультациях с Киевом по вопросу военных потребностей Украины.