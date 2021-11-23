Вильнюс, , 23:45 — REGNUM «23 ноября в министерстве иностранных дел представителю посольства Белоруссии в Литве была вручена нота протеста в связи с планами Белоруссии начать физический пуск 2-го энергоблока атомной электростанции к концу 2021 года», — сообщило МИД Литвы.

БелАЭС Belnovosti.by

Представители официального Вильнюса акцентировали внимание белорусских коллег на том, что «ввод в эксплуатацию 2-го блока Белорусской атомной электростанции удвоит угрозы ядерной безопасности и окружающей среде в Литве и других государствах региона, и поэтому настоятельно призывает Белоруссию воздержаться от этого безответственного и увеличивающего риск решения».

«Литва также требует приостановить работу 1-го энергоблока атомной электростанции до тех пор, пока не будут выполнены все современные требования ядерной безопасности», — проинформировали литовские дипломаты.

В их ноте выражена обеспокоенность решением официального Минска построить АЭС возле литовской границы и недалеко от Вильнюса. При этом подчеркнуто, что «есть много других нерешенных вопросов безопасности».

«Фаза физического запуска атомной электростанции важна тем, что после того, как ядерное топливо загружено в реактор и ядерный реактор начинает работать, строящаяся электростанция становится ядерным объектом», — отметили в МИД Литвы.

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