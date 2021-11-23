Салехард, 23 ноября, 2021, 23:30 — ИА Регнум. На Ямале часть ковидных коек переводится в резерв. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Admoblkaluga.ru Резервные койки

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в РФ: «Пандемия далеко не побеждена» — трансляция»

В ЯНАО плановая медпомощь в больницах была частично сокращена 19 октября в Ноябрьске, Губкинском, Салехарде, Тарко-Сале. Сейчас она возвращается.

«Госпитализации с внебольничными пневмониями снизились в регионе на 15% по сравнению с предыдущей неделей. Это позволило нам вернуть сокращённые ранее объёмы плановой помощи в больницах Салехарда и Ноябрьска. На сегодняшний день в регионе развернуто 1007 коек, свободный резерв составляет почти 30%», — сообщил директор регионального департамента здравоохранения Сергей Новиков.

Он отметил, что в Салехарде открылся приём нефролога и сердечно-сосудистого хирурга, возобновились профилактические медосмотры и диспансеризация, в том числе углубленная. В Ноябрьской открылись хирургическое, урологическое, травматологическое, гинекологическое отделения в круглосуточном стационаре.