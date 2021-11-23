Луганск, 23 ноября, 2021, 23:05 — ИА Регнум. Украинская сторона целенаправленно идёт на обострение ситуации в Донбассе, заявила 23 ноября журналистам пресс-секретарь делегации ЛНР на переговорах по урегулированию Мария Ковшарь.

Lug-info.com Памятный знак, установленный представителями ЛНР в память о погибших добровольцах и ополченцах Луганщины и России

Такое заявление она сделала по итогам заседания экономической подгруппы.

«Обсуждать урегулирование ситуации Украина отказывается, при этом систематически предпринимает шаги по обострению ситуации на линии соприкосновения, на что указали представители республик», — сообщила Мария Ковшарь.

При этом она напомнила, что за последние две недели украинские боевики 54 раза нарушили перемирие, устраивая обстрелы из запрещенного минскими соглашениями тяжелого вооружения.

«В результате этой военной агрессии Украины погиб один военнослужащий Народной милиции ЛНР, один мирный житель получил ранение, шесть объектов гражданской инфраструктуры ЛНР и 13 домостроений — разрушены или повреждены», — уточнила Ковшарь.

Как сообщало ИА REGNUM, Украина до сих пор не вернула представителя ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня Андрея Косяка, захваченного группой украинских боевиков в согласованной сторонами зоне прекращения огня.