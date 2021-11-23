Анкара, 23 ноября, 2021, 22:22 — ИА Регнум. Стихийные акции протеста были отмечены в Стамбуле и Анкаре после обвала курса турецкой лиры, сообщает 23 ноября телеканал Halk TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

По информации телеканала, протестующие выкрикивали требования отставки действующего правительства и отстранения от власти Партии справедливости и развития.

Полиция разгоняла этих людей, отмечает телеканал.

Ранее на фоне обрушения курса лиры лидеры турецкой оппозиции Кемаль Кылычдароглу и Мераль Акшенер обвинили нынешнего президента Эрдогана в некомпетентности и призвали к досрочным выборам.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября было отмечено резкое падение курса турецкой лиры. За сутки был поставлен антирекорд, когда вместо 11,37 турецкой лиры, один доллар США стал стоить 13,21 лиры.