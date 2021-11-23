Москва, , 23:48 — REGNUM Недавняя неразбериха с перевозками грузов по морю, которая становится острой проблемой в дальневосточных регионах России, должна получить, наконец ответ в виде конкретных действий. Как получилось, что флот страны стал выполнять задачи, от насущных потребностей страны весьма далекие и как исправлять создавшееся положение, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Александр Халдей.

Судно-контейнеровоз Иван Шилов © ИА REGNUM

Первое, что бросается в глаза при взгляде на проблему морских перевозок, это то, что флот занят там, где больше платят. Поэтому грузы, даже жизненно важные для российского населения на Дальнем востоке, ожидают своей очереди, пока морские грузовозы трудятся над доставкой экспорта из Китая и других стран Юго-Восточной Азии в Европу. Кроме того, каботажного флота там, где он так необходим, просто мало. И даже этим проблемы не исчерпываются, ведь завелись они очень давно. Именно каботажный флот был одной из первых недобрых «ласточек» надвигающейся на СССР зловещей горбачевской Перестройки. Теперь же, когда флотские и портовые мощности разошлись по частным владениям, выруливать из создавшейся ситуации крайне трудно. Неужели придется дожидаться, пока российское государство спешно построит флот под задачи обеспечения своих дальних регионов? Или решение может оказаться более радикальным? Читайте статью Александра Халдея

Национализация российского флота как стратегическая задача