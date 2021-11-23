Лондон, 23 ноября, 2021, 23:55 — ИА Регнум. Беспокойство Великобритании по поводу «недостаточного давления», которое оказывает российский президент Владимир Путин на белорусского президента Александра Лукашенко, не может не изумлять. Что за повод был выбран британским МИД для такого удивительного экскурса в российско-белорусские отношения и зачем это понадобилось Лондону, разбирался обозреватель ИА REGNUMАлександр Халдей.

Иван Шилов ИА REGNUM Беженцы

Лиз Трасс, глава МИД Великобритании, решила поставить в вину Владимиру Путину кризис на белорусско-польской границе. Выглядит это так, как будто стоило российскому лидеру сказать свое слово в адрес Лукашенко и никаких мигрантов, стремящихся попасть в Евросоюз, в Белоруссии бы не было. Между тем Трасс либо слабо представляет себе истинные отношения Москвы и Минска, либо сознательно наводит тень на плетень, пытаясь обвинить уже Россию в кризисе беженцев. Лукашенко всегда обладал даже излишней, по мнению многих, свободой воли по отношению к России, от которой он постоянно получал торговые бонусы и к которой он часто поворачивался спиной как раз тогда, когда самой России требовалась от него союзническая поддержка. Но вот если слова главы британского МИД направлены в уши евросоюзовских граждан, ее словесный маневр может возыметь определенный эффект, возбудив страх перед «срастающимися в одно целое» Россией и Белоруссией. Кто сразу бросился подпевать версии, подброшенной Лиз Трасс? Читайте статью Александра Халдея

Почему Британии чудится рука Путина на границе Польши и Белоруссии