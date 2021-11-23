Москва, 23 ноября, 2021, 22:23 — ИА Регнум. Актриса Светлана Светличная находится в психиатрической клинике. Об этом 23 ноября пишет издание StarHit, ссылаясь на свой источник.

Gerarus Светлана Светличная

По данным СМИ, 81-летняя Светлана Светличная была госпитализирована ещё в октябре 2021 года. Изначально причиной отправки артистки на лечение были боли в груди, однако затем врачи заметили изменения в поведении Светличной, из-за чего перевели её в психиатрическую клинику.

Ранее внучка Светличной в передаче «Пусть говорят» заявила, что её бабушка находится в реанимации. Однако сын актрисы опроверг эту информацию.