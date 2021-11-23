Скопье, 23 ноября, 2021, 20:47 — ИА Регнум. Правительство Северной Македонии объявило 23, 24 и 25 ноября днями траура по погибшим в ДТП Болгарии.

Марина Каширская ИА REGNUM Траур

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, премьер-министр Зоран Заев, министр иностранных дел Буяр Османи и министр здравоохранения Северной Македонии Венко Филипче вместе с генеральным прокурором Любомиром Йовески находятся в Софии.

Напомним, жертвами ДТП стали 45 граждан Северной Македонии, возвращавшихся из Турции. Среди погибших было 12 детей.