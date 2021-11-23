Тюмень, 23 ноября, 2021, 20:44 — ИА Регнум. В Тюменской области 2,5% привитых от коронавируса заболели COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1967. СССР Вакцинация

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К 23 ноября в регионе привиты от коронавируса 847 тысяч человек, из них более 708 тысяч прошли полный курс вакцинации.

«Процент заболевших после получения полного курса вакцинации составляет 2,5%», — сообщает пресс-служба ведомства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области пять муниципалитетов уже перевыполнили план по вакцинации от COVID-19.