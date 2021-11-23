Бухарест, 23 ноября, 2021, 20:46 — ИА Регнум. Новоназначенный премьер-министр Румынии Николае Чьюке представил на рассмотрение румынского парламента список обновленного правительства республики. Об этом 23 ноября сообщила бухарестский портал Digi24.

Mapn.ro Николае Чьюке

Согласно официальной информации, в правительство страны войдут представители основных румынских партий, включая оппозиционные движения. Кроме того, в рамках своих полномочий Чьюке намерен расширить число ведомственных структур.

Правительство Румынии будет состоять из 20 ключевых министров. Главной задачей деятельности нового кабмина станет реализация государственной программы по повышению качества жизни граждан, увеличения пенсий и пособий, а также привлечение в страну зарубежных инвестиций.

Предполагается, что парламентарии рассмотрят предложенные Чьюке списки в течение ближайших нескольких дней. Согласно румынского законодательству, премьер-министра в этой стране назначает лично президент, а кандидатуры министров утверждают члены сената и палаты депутатов Румынии.