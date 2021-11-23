Рим, 23 ноября, 2021, 19:52 — ИА Регнум. Таксисты Италии 24 ноября проведут общенациональную забастовку, подтвердили представители профсоюзов во вторник, 23 ноября.

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Акции пройдут во всех крупных городах страны, а по Риму проедет своеобразный «кортеж» воздерживающихся от работы таксистов с участием представителей всех регионов.

Профсоюзы требуют внести поправки в действующее законодательство, которое, по их мнению, защищает не местного работника, а транснациональные корпорации.