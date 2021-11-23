Бакэу, Румыния, 23 ноября, 2021, 19:52 — ИА Регнум. По меньшей мере три человека получили ранения в результате мощного взрыва, прогремевшего на крупном стратегическом предприятии в районе города Бакэу (Северо-Восток Румынии), пишет 23 ноября бухарестское издание Romania Libera.

Скриншот страницы tvc.ru Взрыв

Согласно официальной информации, инцидент произошел около 14:00 по местному времени (15:00 мск) в одном из строений завода Aerostar Bacau, занимающегося производством комплектующих деталей для самолетов ВВС Румынии.

Детали инцидента не разглашаются. Известно лишь, что двое рабочих получили ожоги до 15% тела, третий сотрудник находится в шоковом состоянии.

По предварительным данным, причиной взрыва стало нарушение техники безопасности во время работы с легковоспламеняющимися веществами. Расследованием обстоятельств происшествия занимается специальная комиссия городской администрации Бакэу.