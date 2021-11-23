Рим, , 19:40 — REGNUM Правительство Италии рассмотрит целый «пакет» законопроектов, которые призваны защитить женщин от насилия, заявила во вторник, 23 ноября, глава МВД Лучанаа Ламорджезе.

Италия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Она отметила, что документы подготовлены женщинами-министрами — помимо самой Ламорджезе, это министр юстиции Марта Картабиа, глава министерства образования Мариастелла Джельмини и министр «по вопросам равенства» Мара Карфанья.

Законопроекты будут рассмотрены в начале декабря 2021 года. Министры рассчитывают в процессе совместного законотворчества разработать «наиболее эффективные инструменты».