Бастрыкин заявил, что блогер Моргенштерн торгует наркотиками через соцсети
Москва, 23 ноября, 2021, 19:36 — ИА Регнум. В соцсетях идёт торговля наркотиками, например, такую деятельность ведёт блогер Моргенштерн, заявил 23 ноября председатель СКР Александр Бастрыкин на конференции «Роль права в обеспечении благополучия человека».
Цитата из х/ф «Реквием по мечте». Реж. Даррен Аронофски. 2000. США
Жертвы наркотиков
«Блогер Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях. Вовлекает в свою сферу общения огромное количество нашей молодёжи».
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, интерес СКР к Моргенштерну был вызван его скандальным заявлением о Дне Победы.