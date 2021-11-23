Москва, 23 ноября, 2021, 18:24 — ИА Регнум. США предпринимают против Китая такие же агрессивные действия в военной сфере, тактику сдерживания, как и против России, обе страны совместно противостоят Вашингтону, такое заявление, по сообщению пресс-службы Минобороны РФ, сделал министр обороны КНР Вэй Фэнхэ в ходе рабочей встречи с главой военного ведомства РФ Сергеем Шойгу.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

«Только что товарищ министр сказал про военные угрозы, давление и сдерживание со стороны США против Российской Федерации. США также предпринимают такие действия и против Китая. Я полностью согласен с Вашими оценками. И мы отмечаем огромное плодотворное сотрудничество во всех областях. Особенно — стоя перед лицом безумного сдерживания и давления со стороны США, Китай и Россия сплочены вместе, как великая гора. Наша дружба нерушимая. Мы вместе противодействовали гегемонии со стороны США и выступаем против фальшивого демократического режима США и фальшивого мультикультурализма, а также новых проявлений холодной войны в новой форме. И таким образом мы показали наши взаимоотношения лучше, чем союзнические», — сообщил Вэй Фэнхэ.

Как сообщалось, Шойгу заявил о наращивании интенсивности совместных мероприятий по боевой подготовке России и Китая.