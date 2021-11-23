Афины , , 17:53 — REGNUM Президент Греческой Республики Катерина Сакелларопулу приветствовала Константинопольского патриарха Варфоломея в Президентском особняке 23 ноября, передает AMNA. Президент поздравила Варфоломея с тридцатилетием служения в качестве Вселенского Патриарха.

Патриарх Варфоломей Иван Шилов © ИА REGNUM

Сакелларопулу выразила мнение, что Варфоломей превосходно оправдал даже самые высокие ожидания в отношении своей высокой миссии. Она уверена, что он будет продолжать духовно руководить миллионами православных христиан по всему миру, служа тем же принципам, с акцентом на права личности и окружающую среду, как он делал это во все предыдущие годы.

Со своей стороны, патриарх тепло поблагодарил Сакелларопулу за прием на обеде в его честь и сказал, что это Божье благословение для него — отмечать эту дату в Греции. В этой стране «я всегда встречаюсь с любовью и уважением греческого народа к институту Вселенского Патриархата и благодарностью греческого народа Фанару, поскольку все мы знаем из истории, что Константинопольская Церковь предлагала нашему народу на протяжении веков», — сказал патриарх.