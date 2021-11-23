Иерусалим, , 17:48 — REGNUM Пришла пора пересмотреть усилия по борьбе с иранской угрозой, на противодействие которой направлены огромные военные, экономические, политические и технологические ресурсы. Об этом заявил премьер-министр Израиля Нафтали Беннет 23 ноября на конференции в Институте стратегии и политика университета им. Райхмана в Герцлии, передают «Вести Израиль».

Нафтали Беннет Dovereconomy

Беннет сказал, что за минувшее десятилетие Иран окружил Израиль ракетами и террористическими группировками со всех сторон, а «руководство Ирана сидит себе спокойно в Тегеране и достает нас издалека, истощает нашу энергию, причиняет нам ущерб, но не платит за это никакую цену», а у предыдущего израильского премьера Биньямина Нетаньяху слова сильно расходились с делами. «Я обнаружил огромную разницу между словами о том, что мы никогда не позволим Ирану получить ядерное оружие, ‑ и оставленным мне наследием», — заявил Беннет. Такого рода ассиметричные отношения — серьезная стратегическая ошибка Израиля.

При этом Иран находится в «самой продвинутой стадии разработок своей ядерной программы и обогащения урана». Начинается сложный этап, на котором вероятны разногласия с лучшими из друзей Израиля. Соглашение с Ираном по ядерной программе было «снотворной пилюлей», но больше Израиль не повторит эту ошибку и оставит свободу действий за собой. «В любом случае, даже если соглашение с Ираном будет возобновлено, Израиль не станет его участником и потому не будет обязан его соблюдать», — заявил Беннет.