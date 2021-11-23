Москва, 23 ноября, 2021, 17:46 — ИА Регнум. Вопрос, как выполняются указы президента России Владимира Путина по обеспечению установленного уровня зарплаты бюджетников, будет обсуждаться 24 ноября на совещании с правительством, сообщили 23 ноября в пресс-службе Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин и зарплата

Уточняется, что на очередном совещании главы государства с правительством будет обсуждаться «обеспечение установленного указами президента уровня заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы».

Планируется доклад главы Минтруда РФ Антона Котякова.