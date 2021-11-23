Рига, 23 ноября, 2021, 17:38 — ИА Регнум. Работы по строительствуновой железнодорожной веткиRail Baltica в латвийской столицеидут полным ходом, результатом станет кардинальное изменение внешности одного из самых узнаваемых районов Риги — возле Рижского центрального вокзала. Об этом сообщил латвийский портал rus.lsm.lv.

Rail-baltica.lt Rail Baltica

Так, ведетсястроительство эстакады над улицей Лачплеша.

Железнодорожнаянасыпь, отделяющая в течение столетияЛатгальское предместье Риги от центра города, будетдемонтирована, а на ее месте построен железнодорожныймост.

Председатель правления компании Eiropas dzelzceļa linijas, ответственной зареализацию проектаRail Baltica в Латвии, Каспарс Вингриссообщил, что один из самых крупных торговых центров столицы Латвии, известный как «Титаник», будет снесен зимой 2022 года.

«Это здание может быть снесено в любой момент, поскольку оно находится в нашей собственности. Это произойдет через пару месяцев. Если конкретно — нынешней зимой», — заявил Вингрис.

Всего для строительства магистрали Rail Baltica в Риге необходимобудетпровести отчуждение более чем 100 объектов недвижимости.

Железнодорожная магистраль Rail Baltica с «европейской» колеей должна связать Таллин, Ригу, Вильнюс и Каунас,реализация проекта была запланирована на 2026 год. Но в последнее время сообщалось, что из-за проблем, связанных с эпидемией коронавируса, сроки реализации могут сдвинуться до 2030 года.