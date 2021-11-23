Москва, 23 ноября, 2021, 17:38 — ИА Регнум. Россия и Китай наращивают интенсивность совместных мероприятий по боевой подготовке и налаживанию взаимодействия военных двух стран на земле, в море и в воздухе, заявил 23 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе переговоров со своим китайским коллегой Вэй Фэнхэ.

Mil.ru Солдаты на российско-китайских военных учениях

Глава российского военного ведомства назвал важными событиями совместное морское патрулирование в северо-западной части Тихого океана, а также воздушное патрулирование стратегической боевой авиации двух стран над Японским и Восточно-Китайскими морями.

«Важными событиями стали морское патрулирование в северо-западной части Тихого океана и очередное воздушное патрулирование стратегических ракетоносцев Воздушно-космических сил (ВКС) России и бомбардировщиков Военно-воздушных сил (ВВС) Народно-освободительной армии Китая в воздушном пространстве над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей. Сегодня подведём итоги этих мероприятий и обсудим планы на предстоящий год», — сказал Шойгу.

«Наши вооружённые силы взаимодействуют на земле, в море и воздухе. Количество мероприятий оперативной и боевой подготовки растёт», — рассказал Сергей Шойгу.

При этом он напомнил, что в текущем году впервые состоялось совместное оперативно-стратегическое учение на территории Китая «Сибу/Взаимодействие-2021».