Вашингтон, 23 ноября, 2021, 17:24 — ИА Регнум. Четыре крупных профсоюза, включая международный союз работников сферы обслуживания и профсоюз Teamsters, призвали федеральную торговую комиссию США запретить компании Amazon покупать студию Metro-Goldwyn-Mayer. Сделка приведет к снижению конкуренции на рынке онлайн-кинотеатров, сообщает 23 ноября Reuters.

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Цена сделки оценивается в $8,45 млрд. За эту цену Amazon получит права на одну из обширнейших фильмотек мира. В том числе к компании перейдут права на франшизу о легендарном Джеймсе Бонде, фильмы о котором любят во всем мире. Именно с помощью историй об агенте английской разведки Amazon надеется привлечь новых подписчиков на свой сервис Prime Video, чтобы конкурировать с Netflix и Disney+.

Профсоюзы утверждают, что в результате сделки Amazon получит более 55 тыс. фильмов, что даст компании силы для дискриминации конкурентов.

Напомним, киностудия MGM была основана в 1924 году и до 1942 года являлась безоговорочным лидером голливудской киноиндустрии. На сегодняшний день фильмы производства MGM получили 177 наград «Оскар», в числе которых 12 за «Лучший фильм».

Среди прочих MGM выпустила такие фильмы, как «Унесенные ветром», «Рокки» и «Молчание ягнят».