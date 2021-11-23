Москва, 23 ноября, 2021, 16:30 — ИА Регнум. В настоящее время можно надеяться, что инфляция в РФ будет замедляться и вполне может откатить к сезонной норме к середине весны — началу лета 2022 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 ноября заявил доцент департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Михаил Дорофеев.

Иван Шилов ИА REGNUM Цены на продукты

«В настоящее время монетарные власти большинства стран серьезно озабочены проблемой высокой инфляции. Мы уже видим, как один за другим центральные банки по всему миру ужесточают параметры денежно-кредитной политики. Это не может не сказаться на динамике цен в среднесрочной перспективе. На текущий момент можно ожидать, что при прочих равных условиях инфляция будет замедляться и вполне может откатить к сезонной норме к середине весны — началу лета 2022 года, — сказал Дорофеев. — В период 2016—2020 годов цены в России росли в среднем чуть больше чем на 4% в год. В 2021 году темп роста цен ускорился и в моменте в годовом исчислении по прогнозам ЦБ РФ может составить в 2021 году 7,4%-7,9%».

Как пояснил экономист, для возврата к сезонной норме нужно почти вдвое замедлить темпы роста цен в России.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее вероятность того, что в РФ цены на продовольствие останутся на повышенном уровне до весны 2022 года, сочли достаточно большой.