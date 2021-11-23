Москва, 23 ноября, 2021, 16:18 — ИА Регнум. Межбюджетная политика должна быть выстроена так, чтобы поддержать потенциал развития регионов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 ноября, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

«Межбюджетная политика должна быть выстроена так, чтобы поддержать потенциал развития и стимулы роста регионов. Тогда у них будут достаточные ресурсы для выполнения собственных полномочий и решение социальных вопросов — строительство школ, детских садов, больниц, дорог, обновление общественного транспорта. Наша задача — сделать все для того, чтобы качество жизни в регионах было одинаково высоким», — сказал Володин.

В 2022 году сумма дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов составит 758 млрд 580 млн рублей, что на 40,3 млрд рублей, или на 5,6%, больше показателя 2021 года. При распределении субсидии на выравнивание в качестве критерия самообеспеченности теперь применяется коэффициент 0,9 (ранее 1,0). Количество самообеспеченных субъектов в 2022 году составляет 17 (при коэффициенте 1,0) и 24 (при коэффициенте 0,9).

Володин также отметил, что в 2021 году значительно улучшилась ситуация с распределением трансфертов для регионов.

«Если еще четыре-пять лет назад ко второму чтению бюджета распределялось менее 65% межбюджетных трансфертов, то сейчас распределено более 98% всех трансфертов на очередной год», — сказал спикер Госдумы.

Это создает для регионов большую предсказуемость и помогает им в формировании собственных бюджетов, ускорит процессы заключения соглашений с федеральными ведомствами и позволит решить главную задачу — чтобы средства, заложенные в бюджете, начинали работать в регионах с 1 января, отметил Володин.

В 2022 году предусматривается предоставление бюджетам субъектов РФ межбюджетных трансфертов на общую сумму 3,201 трлн рублей.