Шумен, , 16:15 — REGNUM В районе города Шумен (Северо-Восточная Болгария) в ходе двух спецопераций сил местной полиции задержаны две группы нелегальных иммигрантов, пытавшихся пешком добраться до границы с Румынией. Об этом 23 ноября сообщила софийская газета «Труд».

Мигранты Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно официальной информации, соответствующие задержания были проведены в прилегающих к Шумену населенных пунктах Димитриево и Смядово — территориях, через которые пролегают основные пути к сопредельному государству.

В общей сложности, в руках правосудия оказались десять человек, не имеющих паспортов и других удостоверений личности. По предварительным данным, все они являются выходцами из Афганистана, ранее незаконно попавшими в Болгарию через турецко-болгарскую границу.

В отношении указанных граждан начато досудебное расследование. Предполагается, что в ближайшее время они будут доставлены в один из местных лагерей для беженцев.

Напомним, только за последние две недели в Шуменском районе был задержан 71 нелегальных иммигрант. Ранее власти Болгарии направили на болгарско-турецкую и болгарско-греческую границу дополнительные подразделения армии для предотвращения проникновения в страну нелегалов.

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