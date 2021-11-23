Москва, 23 ноября, 2021, 16:03 — ИА Регнум. На северо-востоке Москвы произошло ДТП с участием трамвая и автомобиля «Хонда», сообщает 23 ноября пресс-служба столичного управления ГИБДД.

Mos.ru Трамвай «Витязь-Москва»

Авария случилась около 13:40 на Продольном проезде. По данным автоинспекции, «Хонда» повернула налево, не уступив дорогу трамваю, имевшему преимущество в движении. Пострадали женщина-водитель иномарки, а также мужчина-пассажир. Оба пострадавших доставлены в больницы, у мужчины диагностированы тяжёлые травмы.

Информации о пострадавших в салоне трамвая нет. Проводится проверка.