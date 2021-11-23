Москва, 23 ноября, 2021, 15:53 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, утверждающее запуск пилотной программы для профессионального обучения людей с инвалидностью. Об этом 23 ноября сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

Реализация программы будет проводиться в 2021 и 2022 годах. Её задачей станет адаптация людей с инвалидностью к потребностям работодателей. Кроме того, планируется повысить их конкурентоспособность на рынке труда и оказать содействие в поиске работы.

В мэрии рассказали, что принять участие в программе смогут инвалиды, которые являются гражданами России и проживают в Москве, и при этом не зарегистрированы в качестве безработных. Для этого нужно подать заявление в один из центров занятости — в очной или электронной форме.

Программа предусматривает разные формы обучения, а также выплату стипендии в размере 12 792 рублей в месяц. По завершении обучения будут выданы документы об образовании, квалификации или пройденном обучении.