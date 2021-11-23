Владимир, 23 ноября, 2021, 15:36 — ИА Регнум. Во Владимире ведётся подготовка площадки под строительство инфекционного госпиталя на территории Областной клинической больницы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, работы начались 20 ноября.

Пресс-служба администрации Владимирской области Место строительства нового инфекционного госпиталя во Владимире

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Сейчас участок активно очищают от деревьев.

«Глава региона поставил задачу подготовить предложения по компенсационным посадкам деревьев весной взамен срубленного самосева. Мы обязательно пригласим в следующем году жителей города принять участие в этих мероприятиях», — прокомментировал врио заместителя губернатора Герман Елянюшкин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 10 ноября специальная рабочая группа из трёх вариантов размещения нового инфекционного госпиталя выбрала площадку рядом с Областной клинической больницей во Владимире. Такое решение было принято из-за её транспортной доступности, наличия рядом необходимых коммуникаций и многопрофильной больницы. Проектная застройка ОКБ также предполагает возведение новых корпусов.