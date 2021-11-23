Кабул, , 15:30 — REGNUM Представители органов здравоохранения движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Гор сообщили, что эпидемия кори широко распространилась в ряде уездов провинции. Абдул Саттар Моваффак, начальник управления здравоохранения Гора, сообщил «8Sobh», что зарегистрировано 2622 случая заболевания корью, и добавил, что эти цифры включают данные, зарегистрированные с начала текущего года.

Моваффак добавил, что в результате эпидемии погибли 24 человека. Глава талибской (организация, деятельность которой запрещена в РФ) администрации Гора подтверждает, что в настоящее время эпидемия кори распространяется в различных частях Гора. По его словам, раньше симптомы кори регистрировались в уездах Мургаб и Аллахьяр, но теперь болезнь широко распространилась в уездах Шахрак и Тивара.

Абдул Саттар Моваффак отметил, что медицинские бригады были направлены в уезды Шахрак и Тивара. По его словам, в административном центре и уездах Гора медицинские центры не имеют возможности точно диагностировать случаи заболевания корью, поэтому у них нет точных и свежих данных о распространенности кори.

Представитель органов здравоохранения пояснил, что они берут анализы для диагностики кори и отправляют их в Герат или Кабул, и поэтому им трудно представить новые данные. Моваффак предупредил, что уровень заболеваемости в провинции Гор растет.

Шамсулла, житель уезда Тивара, сын которого заболел корью, сообщил, что не имеет возможности лечить своего ребенка в уезде или за его пределами. Он призвал соответствующие учреждения принять немедленные меры по борьбе с болезнью.

Ряд жителей уездов Шахрак, Дулина и Аллахьяр провинции Гор также подтвердили газете «8 Sobh», что их дети заболели корью, но они не могут оплатить лечение за пределами провинции.

Хабиб-ур-Рахман, чья маленькая дочь заболела корью, говорит, что у него нет денег, чтобы лечить и обеспечивать своих детей здоровой пищей.

«Любая болезнь в первую очередь, поражает голодающих», — добавил он. Хабиб-ур-Рехман призывает чиновников талибской (организация, деятельность которой запрещена в РФ) администрации Гора обеспечить занятость населения и снизить уровень бедности.

Ряд врачей провинциальной больницы Гора называют отсутствие продовольственной безопасности и недоедание среди детей основными причинами роста заболеваемости, добавляя, что корь распространяется по причине бедности и голода в провинции.

Ряд активистов гражданского общества провинции Гора выразили обеспокоенность вспышкой кори в провинции, заявив, что, если не уделить проблеме немедленное внимание, произойдет гуманитарная катастрофа, усугубленная снегопадом и холодной погодой.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) недавно выразила обеспокоенность вспышкой кори в Афганистане. Организация предупредила, что число жертв болезни в Афганистане увеличится, если не будут приняты серьезные меры.