София, 23 ноября, 2021, 15:26 — ИА Регнум. По меньшей мере девять человек погибли в результате пожара в доме престарелых в селе Рояк Варненской области на Северо-востоке Болгарии. Об этом 23 ноября сообщило Болгарское национальное радио.

Image Catalog Пожар

Возгорание произошло рано утром 23 ноября, когда большинство обитателей хосписа еще спали. Прибывшим на вызов пожарным удалось вывести из горящего здания 49 жителей социального учреждения — все эвакуированные временно размещены в корпусах районной больницы.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание в системе электрического водонагревателя.

Согласно официальной информации, премьер-министр служебного правительства Болгарии Стефан Янев выразил родным и близким погибших соболезнования. По его распоряжению, в Болгарии назначена проверка всех социальных заведений страны.