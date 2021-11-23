Екатеринбург, , 15:04 — REGNUM В Екатеринбурге на Патриаршем подворье губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, помощник президента Российской Федерации Игорь Левитин, председатель Императорского Православного Палестинского общества, ранее возглавлявший ФСБ, МВД, Счетную Палату и правительство Российской Федерации Сергей Степашин, Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений и генеральный директор УГМК Андрей Козицын открыли Памятную доску, посвященную Председателю Екатеринбургского отделения Императорского Православного Палестинского Общества директору УГМК по общим вопросам Владимиру Белоглазову.

Памятная доска

Фото предоставлено пресс-службой УГМК

Завтра, 24 ноября, Владимиру Алексеевичу исполнилось бы 65 лет. Талантливый организатор, ответственный руководитель и благотворитель Владимир Белоглазов с 2001 года до самой смерти в феврале 2021 года — бессменный директор по общим вопросам Уральской горно-металлургической компании, где курировал блок социальных вопросов. За время своей работы стал инициатором, руководителем и непосредственным участником становления таких проектов УГМК, как: Благотворительный фонд «Дети России», «УГМК-Агро», «УГМК-Здоровье», «Клуб настольного тенниса УГМК», Музей военной техники УГМК, Баскетбольный клуб УГМК, Клуб самбо УГМК.

В 2016 году Владимир Алексеевич основал и возглавил Екатеринбургское отделение Императорского Православного Палестинского Общества, которое за короткий срок стало авторитетной и значимой общественной организацией в Свердловской области. В деятельности организации можно вспомнить многие научно-просветительские, издательские и паломнические проекты, связанные с укреплением православной веры. В рамках работы организации и при непосредственном руководстве Владимира Алексеевича в городе Алапаевске установлен памятник Великой княгине Елизавете Федоровне, а позднее построен храм во имя Преподобномученицы, который освятил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Для многих уход Владимира Алексеевича стал невосполнимой утратой.

«Хотя Владимира нет с нами, но мы его помним, любим, — обратился к присутствующим председатель Императорского Православного Палестинского общества Сергей Степашин, — и я хочу сказать спасибо все тем, кто сохранил и сохраняет память об этом замечательном человеке. Ровно пять лет он возглавлял региональное отделение Императорского Православного Палестинского общества. За это время было сделано очень много, и теперь это она из самых сильных организаций нашего общества. Символично, что мы открываем Памятную доску рядом с домом Ипатьева, где были убиты члены семьи Романовых, и пока в Екатеринбурге помнят эту историю, здесь будет мир, добро и благоденствие».

»Искренне радуюсь, что мы сегодня собрались почтить память Владимира Алексеевича, зафиксировать его добрые дела на благо жителей Свердловской области, — сказал губернатор региона Евгений Куйвашев. — Он был настоящим помощником Андрея Анатольевича Козицына, прекрасным коммуникатором между органами власти и УГМК. Вместе мы реализовали огромное количество социально значимых и важных проектов. Ведь от идеи до воплощения всегда целая пропасть, и сокращал эту пропасть именно Владимир Алексеевич — своей работой, своими трудами. Мы благодарны за все, что он делал, и я не сомневаюсь, что память о нем останется в сердцах наших земляков навсегда».

Помощник Президента Российской Федерации Игорь Левитин напомнил, что Владимир Белоглазов вместе с Андреем Анатольевичем Козицыным создали практически с нуля один из сильнейших в Европе Клуб настольного тенниса УГМК, который входит в тройку лучших клубов Лиги чемпионов континента: «Так получилось, что сегодня в США открывается Чемпионат мира по настольному теннису, и в нем участвует очень много ребят не только из России, но и других стран, которые лично знали Владимира и которым он помогал. Когда они приезжали в Верхнюю Пышму, то понимали, что теперь это центр настольного тенниса России. Его мечтой было провести в Верхней Пышме и Екатеринбурге Чемпионат мира по этому виду спорта. Напомню, что здесь в 2015 году прошел Чемпионат Европы по настольному теннису, который считается одним из лучших».

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов отметил, какое множество социальных проектов было реализовано за те 20 лет, что Владимир Алексеевич работал в УГМК: «Оказана помощь сотням детей, проведена масса мероприятий, и все эти проекты будут жить и сейчас, в память об этом уникальном человеке!».

«Много хороших слов прозвучало сегодня о Владимире Алексеевиче, и я благодарен за них всем вам. Он был добрый, светлый человек, который много сделал для людей, для нашего города, области, человек с большой буквы. И то, что сегодня, несмотря на погоду, так много людей пришло почтить его память, говорит о многом», — подчеркнул генеральный директор УГМК Андрей Козицын.

«Сегодня мы и печалимся об этом человеке, что его нет с нами, — сказал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, — и вспоминаем его добрые дела. Считаю, что сейчас как никогда уместны по отношению к Владимиру Алексеевичу слова Александра Сергеевича Пушкина: он действительно воздвиг памятник себе нерукотворный, и народная тропа к нем не зарастет. Храмы, памятники, дома, которые построены при самом активном участии Владимира Алексеевича, детские дома, которые были благоустроены благодаря ему, спортивные проекты — все это тот добрый след, который он оставил на земле».

Деятельность Владимира Алексеевича многократно отмечалась Государственными, региональными, общественными и корпоративными наградами.

В знак признания заслуг Владимира Белоглазова его именем решено назвать одну из улиц Екатеринбурга.

Стоит отметить, что сегодня стартовал пятый по счету турнир по настольному теннису «Уральская шляпа». Он посвящен памяти Владимира Белоглазова. Традиционно в нем принимают участие политики и представители бизнеса. Открыли состязание символические партии губернатора Евгения Куйвашева и помощника президента Игоря Левитина, а также мэра Екатеринбурга Алексея Орлова и депутата Свердловского Заксобрания автогонщика Сергея Корякина.