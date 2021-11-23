Астрахань, 23 ноября, 2021, 14:39 — ИА Регнум. Администрация одного из торговых центров в Астрахани пожаловалась на хамство со стороны посетителей в адрес охранников, которые на входе проверяют QR-коды, документы и просят надеть маски.

ИА REGNUM QR-код

«Невозможно больше молчать… Уже полтора года мы все с вами живем в новой для нас ситуации — с ограничениями на посещаемость разных мест, ношением масок, qr-кодами. Все устали и хотят, чтобы это поскорее закончилось. И мы с вами абсолютно согласны! НО! Давайте оставаться людьми. Сотрудники службы охраны все это время вынуждены сталкиваться с хамством, провокациями и грубостью, однако они лишь исполняют свой долг и выполняют ту работу, на которую их вынудила сегодняшняя реальность!» — такое обращение к посетителям опубликовала в соцсетях администрация торгово-развлекательного центра.

Авторы поста также добавили, что бывают и ситуации, когда сотрудники службы охраны сами могут вести себя неправильно, и обещали рассмотреть все жалобы и сообщения на эту тему. Однако посетителей ТЦ попросили воздержаться от конфликтов при проверке документов и QR-кодов, потому что такое решение зависит от государства, а не от администратора.

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«Каждый охранник, стоящий на посту у входа в ТРЦ, — такой же человек, который просто вынужден спросить вас о наличии QR-кода и попросить показать паспорт, чтобы удостовериться, что документы совпадают. Он не хочет этого делать, поверьте! Он бы с радостью всех пустил, но мы вынуждены сегодня выполнять ту задачу, которую возложило на наш ТРЦ государство», — говорится в обращении.