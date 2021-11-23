Сочи, Краснодарский край, 23 ноября, 2021, 14:37 — ИА Регнум. Палестинская проблема должна решаться в соответствии с ранее принятыми решениями на уровне Совбеза ООН. Об этом 22 ноября заявил президент России Владимир Путин на переговорах с президентом Палестины Махмудом Аббасом.

Палестина

«Палестинская проблема должна решаться в соответствии с ранее принятыми решениями на уровне Совета Безопасности Организации Объединённых Наций на справедливой основе, которая учитывает интересы всех людей, которые проживают в этом регионе. На основе двух независимых государств. И мы, конечно, будем работать в этом направлении, как бы это ни было сложно», — заявил Путин.