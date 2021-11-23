Ереван, 23 ноября, 2021, 14:35 — ИА Регнум. Суд Армении назначил экс-президенту республики Сержу Саргсяну в качестве меры пресечения на время следствия подписку о невыезде Об этом 23 ноября сообщила журналистам пресс-секретарь антикоррупционного комитета Марина Оганджанян.

Иван Шилов ИА REGNUM Серж Саргсян

Ранее адвокат Саргсяна Амрам Макинян сообщил, что бывший президент стал обвиняемым по делу, по которому ранее был свидетелем. По словам юриста, это было сделано без обнаружения каких-либо новых обстоятельств.

«Остальные подробности этого правового позора представлю позже», — заявил Макинян.

Напомним, в ноябре 2018 года предприниматель Сильва Амбарцумян публично заявила, что давала взятки Роберту Кочаряну и Саргсяну, когда они были президентами республики. При этом ранее она заявляла, что не была знакома с Саргсяном.