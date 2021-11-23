Москва, 23 ноября, 2021, 14:41 — ИА Регнум. Запад довёл экономику Украины до разрушения, миллионы украинцев могут покинуть свою страну. Об этом секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил в опубликованном 23 ноября интервью «Аргументам и фактам».

Kremlin.ru Николай Патрушев

Он отметил, что Запад фактически установил на Украине протекторат, довёл экономику этой страны до разрушения, общество — до бесправия, а часть населения — до нищеты.

«В любой момент на Украине может полыхнуть так, что миллионы украинцев побегут искать приют в других местах», — сказал Патрушев.

Он напомнил, что Запад повинен в хаосе и разрушении на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Теперь эти страны удивлены массовой миграцией. Кроме того, они путают причину и следствие и агрессивно критикуют за миграционный кризис Белоруссию, а заодно и Россию.

Ситуацию на границе Белоруссии и Польши секретарь Совбеза назвал следствием внешнего давления на Минск. Погрузить страну в хаос и разжечь протесты не получилось, теперь извне пытаются подорвать систему социальной защиты и здравоохранения, добавил он.

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