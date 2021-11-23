Вашингтон, , 14:49 — REGNUM Актёр Дуэйн Джонсон назвал дату выхода второго сезона сериала «Молодой Скала». О премьере продолжения шоу он сообщил в личном Instagram-аккаунте 23 ноября.

Дуэйн «Скала» Джонсон Eva Rinaldi

https://www.instagram.com/p/CWm-BaqrN3j/

Второй сезон шоу выйдет 15 марта 2022 года на телеканале NBC. «Вы и ваши семьи сделали «Молодого Скалу» самой крупной комедией на NBC, и я не могу дождаться, когда вы увидите наш второй сезон», — поделился Джонсон.

ИА REGNUM напоминает, что в сериале «Молодой Скала» рассказана история детства и становления Дуэйна Джонсона. Сам актёр стал одним из исполнительных продюсеров шоу.

Читайте ранее в этом сюжете: Хайп прошёл — «Игра в кальмара» скоро покинет рейтинг популярности Netflix