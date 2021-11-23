Стокгольм, , 14:32 — REGNUM Требование «Левых» об установлении более высокой гарантированной пенсии в Швеции несправедливо. К такому мнению 23 ноября пришли в Ассоциации организаций пенсионеров Швеции (PRO), сообщает телеканал SVT.

Пенсионеры (сс) pasja1000

Напомним, что в ходе переговоров с лидером «Социал-демократов» Магдаленой Андерссон лидер «Левых» Нуши Дадгостар потребовала увеличить размер базовой пенсии в качестве платы за то, что ее партия проголосует за избрание Андерссон на пост премьер-министра Швеции.

Однако в PRO посчитали, что Дадгостар продвигает бесполезную повестку, поскольку в стране необходимо увеличивать размер не базовой пенсии, а пенсии, начисляемой из расчета трудовых отчислений.

«В итоге отчисления, которые младшая медсестра или младший медперсонал платили в течение всех долгих лет, будут меньше по сравнению с теми людьми, которые вообще никогда не работали», — заявил телеканалу заместитель председателя PRO Ян Андерссон.

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