Тамбов, 23 ноября, 2021, 14:04 — ИА Регнум. В Тамбовской области 23 ноября подтверждено 211 новых случаев заражения коронавирусом — на три больше, чем было выявлено сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в области были зарегистрированы 53 тыс. 195 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 49 тыс. 822 пациента, в том числе 137 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 1347 человек. Десять новых летальных случаев зарегистрировано за последние сутки.