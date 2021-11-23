Москва, 23 ноября, 2021, 14:00 — ИА Регнум. В России необходимо вернуть советскую систему образования, поскольку она являлась лучшей в мире. Об этом на конференции «Роль права в обеспечении благополучия человека» заявил глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Kremlin.ru Александр Бастрыкин

«Давайте возродим советскую школу образования. Она была лучшей в мире, это все признавали всегда, и на это должны быть направлены наши законодательные предложения», — сказал Бастрыкин.

Он также поддержал идею об отмене Единого государственного экзамена: «Это просто пытка какая-то для молодежи».